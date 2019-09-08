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Источник: Латифи подписал контракт с «Уильямсом»

Источник: Латифи подписал контракт с «Уильямсом»
Авто / Формула-1 0

Канадский гонщик Формулы-2, резервист «Уильямса» Николас Латифи подписал с британской командой контракт боевого пилота на следующий сезон, сообщает на своей странице в «Твиттере» голландский обозреватель Чарелл Джалвинг. Ожидается, что в Гроуве он заменит Роберта Кубицу, для которого нынешний сезон стал первым после многолетней паузы в карьере, связанной с травмой руки.

Слухи о возможном подписании контракта Латифи с «Уильямсом» ходили на протяжении большей части сезона. В СМИ также появлялась информация, что канадец может выступить за команду уже в нынешнем сезоне. Но это было бы невозможно осуществить на практике, так как Латифи ещё не получил суперлицензию. В нынешнем сезоне Ф-2 он занимает второе место в общем зачёте.

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