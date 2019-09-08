Боттас: у меня не было возможности обогнать Леклера

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Италии, который он завершил на второй позиции.
«Думаю, мы избрали правильную стратегию. Мы смогли провести долгий первый отрезок, и это позволило нам приблизиться к Шарлю в конце гонки. Но я в ужасном настроении. У меня не было возможности обогнать. Каждый раз, как я подъезжал достаточно близко, передние шины начинали блокироваться из-за недостатка прижимной силы. «Феррари» была очень быстра на прямых, но я старался и думаю, что мы показали максимум возможного сегодня», — приводит слова Валтери Боттаса BBC.
Для пилота «Феррари» Шарля Леклера эта победа стала второй подряд и второй в карьере. Компанию Леклеру и Боттасу на подиуме составил лидер чемпионата мира, напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.
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