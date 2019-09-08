Хэмилтон — об обороне Леклера: похоже, что новому поколению многое сходит с рук
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал жёсткую борьбу с Шарлем Леклером.
«Похоже, что новому поколению гораздо больше сходит с рук. Речь об их манёврах по сравнению с более опытными пилотами. Но это хороший опыт, теперь я знаю об этом и жду следующую гонку.
Что я думаю? Это неважно. Мы обсуждали это миллион раз, я не вижу смысла снова поднимать эту тему. Я увернулся от столкновения, а потом сделал всё возможное, тчобы приблихиться к Леклеру», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RaceFans.
По ходу гонки Леклер жёстко оттеснил Хэмилтона при обороне позиции и получил предупреждение в виде черно-белого флага.
Леклер одержал победу в гонке, которая для него стала второй подряд. Льюис Хэмилтон финишировал на третьей позиции.
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