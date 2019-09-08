Риккардо считает, что мог бы обогнать Феттеля и без его разворота
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги Гран-при Италии, который он закончил на четвёртой позиции.
«Начиная с этапа в Канаде мы ни разу не выдавали максимальный результат. Мы хорошо выступили в Сильверстоуне, но виртуальная машина безопасности нам испортила результат. Сегодня же виртуальный пейс-кар наоборот помог нам. Мы получили хорошую подушку безопасности и в концовке гонки чувствовали себя комфортно.
Мы действительно по темпу были четвёртыми сегодня. Да, Себастьян нам помог. Я видел, как его развернуло, но не знаю, в чём была проблема. Как только мы оказались на четвёртой позиции, я увидел, что у нас действительно есть темп», — приводит слова Риккардо GPFans.
- 8 сентября 2019
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