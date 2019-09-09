Бинотто: стандартизация узлов — это риск для Формулы-1
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что, по его мнению, может случиться с Формулой-1, если чемпионат станет на путь стандартизации компонентов. По мнению Бинотто, использование командами стандартизированных узлов будет означать, во-первых, риск массовых сходов вследствие отказов компонентов, а во-вторых, несоответствие ДНК Формулы-1.
«Мы уверены, что стандартизация узлов — это риск для Формулы-1 в будущем», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.
Переход на новый регламент запланирован в Формуле-1 с сезона-2021. Крайний срок, до которого правила должны быть окончательно сформированы, — октябрь 2019 года. При этом «Феррари» является единственной командой, обладающей правом наложить запрет на те или иные изменения в регламенте.
Бинотто признал, что «Феррари» не решит проблем с машиной до конца сезона
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