Бинотто: стандартизация узлов — это риск для Формулы-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что, по его мнению, может случиться с Формулой-1, если чемпионат станет на путь стандартизации компонентов. По мнению Бинотто, использование командами стандартизированных узлов будет означать, во-первых, риск массовых сходов вследствие отказов компонентов, а во-вторых, несоответствие ДНК Формулы-1.

«Мы уверены, что стандартизация узлов — это риск для Формулы-1 в будущем», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.

Переход на новый регламент запланирован в Формуле-1 с сезона-2021. Крайний срок, до которого правила должны быть окончательно сформированы, — октябрь 2019 года. При этом «Феррари» является единственной командой, обладающей правом наложить запрет на те или иные изменения в регламенте.