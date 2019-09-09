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«Хаас» объявил о расставании со своим спонсором Rich Energy

«Хаас» объявил о расставании со своим спонсором Rich Energy
Авто / Формула-1 0

В «Хаасе» объявили о расставании с компанией Rich Energy, занимающейся производством энергетических напитков.

«Хаас» и Rich Energy согласовали прекращение партнёрства в Формуле-1. Решение вступает в силу немедленно. Несмотря на улучшившуюся узнаваемость бренда посредством партнёрства с «Хаасом», у Rich Energy в процессе корпоративной реструктуризации возникла необходимость пересмотреть глобальную стратегию. В связи с этим «Хаас» и Rich Energy пришли к выводу, что прекращение партнёрских отношений представляет собой наилучший выход для обеих сторон», — сказано в заявлении команды.

Ранее в этом сезоне Rich Energy в лице тогдашнего генерального директора компании Уильяма Стори в одностороннем порядке пыталась разорвать контракт с командой, но акционеры не пошли на это, после чего Стори продал свою долю.

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