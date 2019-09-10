Марко рассказал, почему Хэмилтон оказался в «Мерседесе», а не в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что в прошлом поддержал Ники Лауду, который выступал за переход Льюиса Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес». Он также дал понять, что жалеет о том, что британец не оказался в Милтон-Кинсе.

«Льюис был несчастлив в „Макларене“, а у нас не было свободного места. Тогда я подумал, что будет лучше поддержать Ники Лауду, который активно продвигал идею перехода Льюиса в „Мерседес“.

«Макларен» на тот момент был нашим самым сильным противником, и удержание Льюиса в более слабой команде делало вероятным его переход в «Ред Булл». В ретроспективе было бы намного лучше, если бы он остался в «Макларене». Теперь вы можете видеть, как иногда можно ошибаться с тактической точки зрения", — приводит слова Марко GPblog.