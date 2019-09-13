Пятикратный победитель «Дакара» Кома станет штурманом Алонсо

Испанец Марк Кома, пять раз выигрывавший ралли-рейд «Дакар» в категории мотоциклов, станет штурманом двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо в составе экипажа «Тойоты». Ранее в этом году Кома и Алонсо вместе тестировали машину Toyota Hilux на испытаниях в Намибии и Польше.

«Мы прекрасно сработались с Марком. Мне удалось узнать от него много нового о ралли-рейдах. В этом виде автоспорта надо проезжать сотни километров каждый день, и очень важно комфортно чувствовать себя с человеком, который сидит рядом», — цитирует Алонсо Motorsport.

Последней командой Алонсо в Формуле-1 был «Макларен», откуда он ушёл после сезона-2018. Параллельно испанец выступал в первенстве мира по гонкам на выносливость, в рамках которого уже дважды выиграл «24 часа Ле-Мана», а по итогам сезона-2018/19 стал чемпионом мира.