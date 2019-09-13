Феттель набрал больше всего штрафных баллов с момента введения системы

Систему штрафных баллов ввели в Формуле-1 в 2014 году, и по итогам пяти полных сезонов и 14 этапов сезона-2019 первое место в общей таблице, учитывающей наказания пилотов, занимает Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари». На счету Феттеля 24 штрафных балла, выписанных ему за 10 различных нарушений. Второе и третье места делят Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Ромен Грожан («Хаас»), у которых по 21 баллу.

Гонщик, который в течение последних 12 месяцев наберёт 12 штрафных баллов, автоматически отстраняется на один этап. Пока это правило ни разу не применялось, однако Феттель, который за последний год набрал девять штрафных баллов, пропустит этап, если наберёт три балла в течение ближайших трёх этапов.