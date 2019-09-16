Бинотто не согласен, что «Феррари» больше не выиграет ни одной гонки в 2019-м

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не согласен с утверждением, что у его подопечных больше не будет реальных шансов побороться за победу на этапе, учитывая календарь оставшейся части сезона. Шарль Леклер выиграл Гран-при Бельгии и Италии, но в оставшейся части календаря нет трасс, где мощность мотора была бы настолько важна.
Предполагается, что на быстрых трассах фаворитом является «Феррари», а на медленных, где на первый план выходит не мощность, а особенности подвески, — «Мерседес».
«Нам важно не упустить ни одной возможности, как случалось в первой половине сезона. То, что мы смогли воспользоваться сильными сторонами машины в этих двух гонках, радует нас.
Что будет в следующих гонках? Считаю, мы можем выступить так хорошо, как в первой половине сезона. Будут этапы вроде Германии, Канады, Бахрейна, где мы будем конкурентны. Но будут и такие гонки, где слабые стороны нашей машины лишат возможности побороться за победу», — цитирует Бинотто Autosport.
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