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Хэмилтону интереснее преследовать соперников, а не доминировать в гонках

Хэмилтону интереснее преследовать соперников, а не доминировать в гонках
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что получает больше удовольствия от гонок, когда преследует соперника в борьбе за победу, а не когда лидирует с комфортным отрывом. На Гран-при Бельгии Хэмилтон стал вторым, менее секунды уступив на финише Шарлю Леклеру из «Феррари», а на Гран-при Италии также долгое время преследовал монегаска, однако стал в итоге третьим.

«Я обожаю преследование. Именно так начиналась моя карьера в гонках. Я всегда стартовал с конца стартовой решётки, потому что у меня был паршивый карт. Я любил его, но он был не так уж хорош. Мне всегда приходилось прорываться сквозь пелотон. В таких гонках ощущаешь, что награда особенно велика.

Лично мне это больше нравится. Так появляется чувство, что ты сам больше вложился в результат, чем в случае, когда просто лидируешь и уезжаешь от соперников», — цитирует Хэмилтона GPToday.

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