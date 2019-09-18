Феттель: гонки — важная часть жизни, но в первую очередь я муж и отец

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что в первую очередь он семьянин, а не гонщик.



«Я счастлив. Я доволен своей жизнью. Да, в мире есть много людей, у которых всё идёт гораздо лучше, чем у меня, но это нормально, так и должно быть. Я доволен тем, что у меня есть.



Моя семья — моя жизнь. Да, гонки — важная часть её, но если бы мне задали вопрос, кто я в первую очередь, что я сказал бы, что я муж моей жены Ханны, отец своих детей и так далее. Вот кто я есть на самом деле», — приводит слова Себастьяна Феттеля Autoweek.



Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Феттель планирует покинуть команду «Феррари» или даже завершить карьеру в связи с утратой интереса к гонкам.