Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Йос Ферстаппен: сомневаюсь, что когда-нибудь выступлю в гонке вместе с Максом

Йос Ферстаппен: сомневаюсь, что когда-нибудь выступлю в гонке вместе с Максом
Авто / Формула-1 0

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, считает, что он вряд ли когда-нибудь выступит в одной гонке с сыном. Ранее Макс заявлял, что хотел бы однажды вместе с отцом выступить в марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Выступить в гонке вместе с Максом? Я сомневаюсь, что это может случиться. Я не могу сказать, что окончательно завершил карьеру, но теперь для меня это скорее хобби. Иногда я возвращаюсь за руль, но скорее ради удовольствия.

Я не выступал уже девять лет. Я не скучаю по автоспорту. Макс даёт мне нужную скорость и адреналин. Мне очень интересно смотреть на гонки сына как отцу, я за него волнуюсь гораздо больше, чем когда сам сажусь за руль», — приводит слова Йоса Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент