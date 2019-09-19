Йос Ферстаппен: сомневаюсь, что когда-нибудь выступлю в гонке вместе с Максом
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, считает, что он вряд ли когда-нибудь выступит в одной гонке с сыном. Ранее Макс заявлял, что хотел бы однажды вместе с отцом выступить в марафоне «24 часа Ле-Мана».
«Выступить в гонке вместе с Максом? Я сомневаюсь, что это может случиться. Я не могу сказать, что окончательно завершил карьеру, но теперь для меня это скорее хобби. Иногда я возвращаюсь за руль, но скорее ради удовольствия.
Я не выступал уже девять лет. Я не скучаю по автоспорту. Макс даёт мне нужную скорость и адреналин. Мне очень интересно смотреть на гонки сына как отцу, я за него волнуюсь гораздо больше, чем когда сам сажусь за руль», — приводит слова Йоса Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.
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