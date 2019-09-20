Хорнер: в нашем списке нет Хюлькенберга, сравниваем Албона, Квята и Гасли

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что команда не рассматривает вариант подписания контракта с Нико Хюлькенбергом, который по окончании сезона покинет «Рено». По словам функционера, в Милтон-Кинсе продолжают сравнивать выступления Александера Албона, Даниила Квята и Пьера Гасли.

«Нико нет в нашем списке. Он отличный пилот, и будет очень жаль, если мы его не увидим в Формуле-1 в следующем году. Он профессионал, который, бесспорно, не показал всего своего потенциала в Формуле-1. Очень надеюсь, что он найдёт место в чемпионате, потому что он лучше некоторых других пилотов стартовой решётки, и он должен быть в Формуле-1.

Что касается нас, то нам некуда спешить. Мы полностью используем время, чтобы оценить прогресс Албона и сравнить его с Квятом и Гасли», — приводит слова Хорнера Motorsport.