Хорнер: в нашем списке нет Хюлькенберга, сравниваем Албона, Квята и Гасли

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что команда не рассматривает вариант подписания контракта с Нико Хюлькенбергом, который по окончании сезона покинет «Рено». По словам функционера, в Милтон-Кинсе продолжают сравнивать выступления Александера Албона, Даниила Квята и Пьера Гасли.
«Нико нет в нашем списке. Он отличный пилот, и будет очень жаль, если мы его не увидим в Формуле-1 в следующем году. Он профессионал, который, бесспорно, не показал всего своего потенциала в Формуле-1. Очень надеюсь, что он найдёт место в чемпионате, потому что он лучше некоторых других пилотов стартовой решётки, и он должен быть в Формуле-1.
Что касается нас, то нам некуда спешить. Мы полностью используем время, чтобы оценить прогресс Албона и сравнить его с Квятом и Гасли», — приводит слова Хорнера Motorsport.
- 20 сентября 2019
-
17:41
-
17:34
-
17:00
-
16:11
-
15:08
-
14:45
-
14:04
-
13:55
-
13:04
-
12:40
-
12:10
-
12:03
-
11:15
-
10:32
-
10:05
-
09:16
-
08:00
-
00:25
-
00:16
- 19 сентября 2019
-
22:47
-
21:35
-
20:33
-
19:21
-
19:14
-
18:30
-
17:55
-
17:16
-
16:50
-
15:55
-
15:46
-
15:44
-
15:10
-
14:54
-
14:45
-
14:10