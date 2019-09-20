Феттель: надеюсь, мы не слишком далеко. Пока не хватает баланса

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Сингапура, выразив надежду, что «Скудерия» не слишком отстаёт от конкурентов, от «Мерседеса».

«Думаю, „Мерседес“ сегодня был очень силён, и вы могли видеть это не только на одном круге. Думаю, они в целом были немного быстрее. Мы же можем прибавить, можем улучшить машину, так что посмотрим.



Думаю, у нас обоих квалификационные попытки не были очень чистыми из-за трафика. Так что трудно судить. Но посмотрим, как всё сложится, если сумеем улучшить баланс. Пока не хватает баланса. У меня были небольшие проблемы с передней частью машины, а затем на длинных сериях температура стала слишком высокой, появилось скольжение.



Трудно сказать, где сегодня находился „Ред Булл“. Не знаю, были ли их попытки чистыми. В квалификации у всех будет достаточно шин и попыток, чтобы всё объективно оценить. Посмотрим. Всё должно быть в порядке. Надеюсь, мы не слишком далеко», — приводит слова Феттеля Crash.