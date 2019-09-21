Боттас пожаловался на Хэмилтона, считая, что тот сорвал его решающую попытку
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас остался недоволен действиями напарника по команде Льюиса Хэмилтона в ходе квалификации Гран-при Сингапура. По мнению финна, Льюис испортил ему подготовку к решающей попытке. В одном из эпизодов третьего сегмента Боттас отпустил Александера Албона немного вперёд, создавая нужный задел. В этот же момент Льюис Хэмилтон решил обогнать напарника, тем самым испортив ему круг.
«Не знаю, что делал Льюис. Я просто создавал задел перед идущей впереди машиной», — приводит слова Боттаса RaceFans.
По итогам сессии на городской трассе «Марина-Бей» Льюису Хэмилтону удалось показать второй результат. Что же касается Валттери Боттаса, то он стал лишь пятым, опередив из пилотов топ-команд лишь Александера Албона.
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