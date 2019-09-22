Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й

На трассе «Марина Бэй» завершилась гонка Гран-при Сингапура. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым к финишу пришёл его напарник Шарль Леклер. Третий результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Перед единственной серией пит-стопов Леклер лидировал, однако Феттеля позвали на круг раньше, что позволило ему выйти в лидеры.
Российский гонщик Даниил Квят финишировал на 15-й позиции, в ходе гонки допустив столкновение с Кими Райкконеном, которое привело к сходу финна. Напарник Квята Пьер Гасли финишировал восьмым.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 61 круг
2. Шарль Леклер («Феррари») +2.641
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +3.821
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.608
5. Валттери Боттас («Мерседес») +6.119
6. Александер Албон («Ред Булл») +11.663
7. Ландо Норрис («Макларен») +14.769
8. Пьер Гасли («Торо Россо») +15.547
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +16.718
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +17.855
11. Ромен Грожан («Хаас») +35.436
12. Карлос Сайнс («Макларен») +35.974
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +36.419
14. Даниэль Риккардо («Рено») +37.660
15. Даниил Квят («Торо Россо») +38.178
16. Роберт Кубица («Уильямс») +47.024
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +86.522
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — не финишировал
19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — не финишировал
20. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал.
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