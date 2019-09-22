Джовинацци наказан прибавкой 10 секунд за создание опасной ситуации для маршалов

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци получил 10-секундный штраф за инцидент в восьмом повороте на гонке Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА. Стюарды вызвали Джовинацци к себе после финиша гонки и, выслушав доводы итальянца, признали его виновным в инциденте.
Инцидент произошёл в момент, когда маршалы эвакуировали машину Джорджа Расселла, разбитую после контакта с Роменом Грожаном. Дирекция гонки указала пилотам на опасность в восьмом повороте и попросила их держаться правой стороны, поскольку в этот момент маршалы с помощью передвижного крана эвакуировали «Уильямс». Джовинацци, вопреки предупреждению, проехал слева, создав опасность для маршалов. Джовинацци признался, что он боялся не уложиться в дельту времени за машиной безопасности, но стюарды не приняли этого оправдания.
На финише гонки Джовинацци был 10-м, опередив Ромена Грожана на 17 секунд, так что этот штраф не повлиял на итоговое положение гонщиков в таблице.
После финиша Гран-при Сингапура Грожана также вызывали к стюардам за столкновение с Джорджем Расселлом, но оставили без наказания, признав инцидент гоночным.
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