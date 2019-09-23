Впервые за 11 лет «Феррари» выиграла три гонки подряд

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Сингапура, после того как его напарник Шарль Леклер становился лучшим на Гран-при Бельгии и Италии. «Феррари» выиграла три гонки подряд, и это первый подобный случай с 2008 года, когда Кими Райкконен и Фелипе Масса, выступавшие тогда за команду из Маранелло, выиграли сразу четыре гонки подряд, по очереди побеждая на Гран-при Малайзии, Бахрейна, Испании и Турции.
Несмотря на победу, Феттель не смог подняться с пятого места в личном зачёте, а вот Леклер, опережающий напарника на шесть очков, вышел на третье место. У него и у Макса Ферстаппена из «Ред Булла» по 200 очков, но монегаск выше голландца по дополнительным показателям. Впереди всех, как и прежде, гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, у которых 296 и 231 очко соответственно.
В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» составляет 133 очка.
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