Сайнс: возможно, Хюлькенберг жалеет о своём манёвре

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мыслями об инциденте, который произошёл между ним и гонщиком «Рено» Нико Хюлькенбергом. По словам испанца, манёвр соперника был слишком амбициозным, и, возможно, тот уже жалеет о нём.
«Думал об обгоне Албона. У меня получился хороший старт. Александер защищался по внутренней траектории, я рассчитывал пойти по внешней и потом хотел закрыть калитку. Это значило, что я должен был притормозить. Возможно, Нико увидел в этом свою возможность. Это был амбициозный манёвр. После гонки он подошёл ко мне и попросил прощения за это. Жаль, мы могли бы финишировать на седьмой или восьмой позиции, возможно, Хюлькенберг жалеет о манёвре», — приводит слова Сайнса Motorsport.
Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг столкнулись на первом круге, в результате оба вынуждены были заехать на пит-стоп.
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