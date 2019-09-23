Сайнс: возможно, Хюлькенберг жалеет о своём манёвре

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мыслями об инциденте, который произошёл между ним и гонщиком «Рено» Нико Хюлькенбергом. По словам испанца, манёвр соперника был слишком амбициозным, и, возможно, тот уже жалеет о нём.

«Думал об обгоне Албона. У меня получился хороший старт. Александер защищался по внутренней траектории, я рассчитывал пойти по внешней и потом хотел закрыть калитку. Это значило, что я должен был притормозить. Возможно, Нико увидел в этом свою возможность. Это был амбициозный манёвр. После гонки он подошёл ко мне и попросил прощения за это. Жаль, мы могли бы финишировать на седьмой или восьмой позиции, возможно, Хюлькенберг жалеет о манёвре», — приводит слова Сайнса Motorsport.

Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг столкнулись на первом круге, в результате оба вынуждены были заехать на пит-стоп.