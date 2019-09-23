В «Макларене» отказались от идеи приглашения Кубицы
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица, который по окончании сезона покинет британскую команду, не скрывает желания остаться в «Больших призах». Наиболее реальная возможность для поляка кроется в работе тест-пилотом в одной из команд.
Так, уже сейчас известно, что в «Рейсинг Пойнт» и в «Хаасе» рассматривают вариант с привлечением Кубицы в коллектив в качестве резервиста и тестера. По информации издания RaceFans, в определённый момент у Роберта также была возможность стать тест-пилотом «Макларена». Но в Уокинге отказались от этой идеи, поскольку посчитали, что им будет достаточно продолжить сотрудничество с нынешними тест-пилотами.
Напомним, нынешний сезон стал для Кубицы первым после многолетнего отсутствия, связанного с тяжёлой травмой руки.
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