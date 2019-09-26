Трассу в Сочи могут сократить до 2 км, но она будет пригодна для Формулы-Е

Трасса Формулы-1 в Сочи будет перестроена к 2021 году, сообщает RaceFans. По информации источника, часть олимпийской зоны, на которой построена трасса, планируется отдать для других целей. В частности, к 2021 году там планируют построить концертную площадку, которая вынудит изменить конфигурацию трассы.



После реконструкции трасса сократится до двух километров, что сделает её непригодной для проведения этапа Формулы-1. По слухам, в Сочи могут проводить гонки Формулы-Е после переноса Гран-при России в Санкт-Петербург.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Liberty Media Обсуждают возможность проведения гонки на новой трассе в 15 км от Санкт-Петербурга.

Гонка Формулы-1 проходит в Сочи с 2014 года.