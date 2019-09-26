Мазепин выступит на этапе в Сочи в шлеме с изображением яйца Фаберже

Российский гонщик команды Формулы-2 ART Grand Prix Никита Мазепин подготовил особый дизайн шлема для предстоящего этапа чемпионата в Сочи. На шлеме, дизайн которого подготовил художник Шон Булл, есть изображение яйца Фаберже и настоящие кристаллы Сваровски.
Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте Шона Булла.
Никита Мазепин за два этапа до конца сезона в Формуле-2 занимает 18-ю строчку в личном зачёте, имея в активе шесть очков. Мазепин только трижды смог финишировать в очковой зоне: один раз — десятым, дважды — восьмым.
На этапе в Сочи в Формуле-2 помимо Мазепина выступят ещё два россиянина — Матевос Исакян и Артём Маркелов. Исакян заменит пострадавшего в аварии на этапе в Бельгии Хуана Мануэля Корреа, а Артём Маркелов — погибшего в той же аварии француза Антуана Юбера.
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