Злобин: вернув Квяту статус боевого пилота, менеджер уже совершил чудо

Чемпион мира в гонках на выносливость и бывший тест-пилот Формулы-1 Сергей Злобин поделился мыслями о карьерных перспективах пилота «Торо Россо» Даниила Квята, подчеркнув, что уже само возвращение гонщика в «Большие призы» было сродни подвигу.
«Попасть в «Альфа Ромео» Квяту будет чрезвычайно сложно. Скорее всего, они возьмут в команду молодого пилота, связанного с «Феррари», или оставят Джовинацци. Единственный шанс — это работа менеджера, который уже совершил чудо, когда вернул Даниилу статус боевого пилота в Формуле-1», — приводит слова Злобина издание «Известия».
Напомним, менеджером Даниила Квята является Николя Тодт. В нынешнем сезоне Квят после пятнадцати этапов чемпионата мира занимает десятое место в общем зачёте, в его активе 33 балла.
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