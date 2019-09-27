Злобин: вернув Квяту статус боевого пилота, менеджер уже совершил чудо

Чемпион мира в гонках на выносливость и бывший тест-пилот Формулы-1 Сергей Злобин поделился мыслями о карьерных перспективах пилота «Торо Россо» Даниила Квята, подчеркнув, что уже само возвращение гонщика в «Большие призы» было сродни подвигу.

«Попасть в «Альфа Ромео» Квяту будет чрезвычайно сложно. Скорее всего, они возьмут в команду молодого пилота, связанного с «Феррари», или оставят Джовинацци. Единственный шанс — это работа менеджера, который уже совершил чудо, когда вернул Даниилу статус боевого пилота в Формуле-1», — приводит слова Злобина издание «Известия».

Напомним, менеджером Даниила Квята является Николя Тодт. В нынешнем сезоне Квят после пятнадцати этапов чемпионата мира занимает десятое место в общем зачёте, в его активе 33 балла.