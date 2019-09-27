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Сироткин в субботу сводит Риккардо в ресторан

Сироткин в субботу сводит Риккардо в ресторан
Авто / Формула-1 0

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что в этот уик-энд он благодаря резервному пилоту команды Сергею Сироткину сумеет лучше узнать русскую кухню и в целом Россию. На субботу у представителей «Рено» запланирован ужин в одном из местных заведений.

«Я ещё никогда не пробовал блюда русской кухни. Но вечером в субботу Сергей Сироткин поведёт меня в ресторан. Не знаю, куда именно, но я сказал ему, что хочу получше узнать Россию. А то обычно я просто сижу в гостинице. Так что вечером в субботу я узнаю про местную еду побольше», — заявил Риккардо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Полная версия интервью с Риккардо будет опубликована на «Чемпионате» в период между Гран-при России и Японии.

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