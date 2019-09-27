Сироткин в субботу сводит Риккардо в ресторан
Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что в этот уик-энд он благодаря резервному пилоту команды Сергею Сироткину сумеет лучше узнать русскую кухню и в целом Россию. На субботу у представителей «Рено» запланирован ужин в одном из местных заведений.
«Я ещё никогда не пробовал блюда русской кухни. Но вечером в субботу Сергей Сироткин поведёт меня в ресторан. Не знаю, куда именно, но я сказал ему, что хочу получше узнать Россию. А то обычно я просто сижу в гостинице. Так что вечером в субботу я узнаю про местную еду побольше», — заявил Риккардо в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
Полная версия интервью с Риккардо будет опубликована на «Чемпионате» в период между Гран-при России и Японии.
- 27 сентября 2019
-
12:34
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:54
-
11:51
-
11:30
-
11:04
-
10:56
-
10:30
-
10:00В 2020 году Россия вновь примет этап DTM Эксклюзив
-
09:03
-
08:00
-
00:48
- 26 сентября 2019
-
23:59
-
22:58
-
21:46
-
21:02
-
20:08
-
19:32
-
19:21
-
19:16
-
18:57
-
18:54
-
18:33
-
18:27
-
18:17
-
17:19
-
16:30
-
16:11
-
16:09
-
16:02
-
15:47
-
15:33
-
14:22
Партнерский контент