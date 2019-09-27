Албон — об отношениях с Квятом: никакой политики не было

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон рассказал о взаимоотношениях с Даниилом Квятом периода их совместной работы в «Торо Россо». В ходе сезона-2019 в «Ред Булл» приняли решение отправить Пьера Гасли в «Торо Россо», а на место француза взяли не Квята, а Албона.

Албона спросили, какие отношения сложились у него с Квятом, когда они были напарниками по «Торо Россо».

«Отношения были хорошие. Мы относились друг к другу с уважением, как и к самим гонкам. Соперничество было только на трассе. Никакой политики.

С Даниилом было приятно работать. И эти отношения по-прежнему отличные, он классный парень, большой юморист», — приводит слова Албона «RT на русском».

Албон, проводящий свой дебютный сезон в Формуле-1, признал, что прислушивался к Квяту, попавшему в Ф-1 в 2014 году.

«Обычно пилоты стараются не давать советов друг другу, и это в порядке вещей. Конечно, Даниил что-то объяснял мне, но в большей степени я просто наблюдал за ним, пытался понять, о чём он беседует с механиками и командой. Это очень важно.

По правде говоря, я прислушивался и набирался опыта. Никогда бы не спросил у него сам: «Как бы ты прошёл этот поворот?», поскольку знаю, что в ответ он бы просто отшутился», — добавил он.

