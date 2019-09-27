Вильнёв: Квята никогда не возьмут в «Ред Булл», и не мечтайте

Чемпион Формулы-1 сезона 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что у россиянина Даниила Квята нет никаких шансов когда-либо вновь оказаться в составе «Ред Булл».



«Они никогда не возьмут Квята в “Ред Булл”. И не мечтайте, у них нет этого в планах. Его выгнали из команды, а потом взяли обратно — он должен быть доволен уже этим. “Ред Булл” хочет, чтобы Албон был быстр, потому что он из Таиланда — как и сам “Ред Булл”. Таков их план. Даже не думайте, что у Квята есть какой-то шанс поехать за “Ред Булл”, если, конечно, ничего не случится с кем-то из основных гонщиков или что-то в таком духе.



Они оставляют его на второй год в команде, которая считается молодёжной. Это уже хорошо для него, он должен быть счастлив, ведь мог бы смотреть гонки дома на диване, а так, он выступает в Формуле-1 и ему платят за это. Но в этом году он работает гораздо лучше, чем в прошлые годы, и едет довольно здорово», — заявил Вильнёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.

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