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Вильнёв: Квята никогда не возьмут в «Ред Булл», и не мечтайте

Вильнёв: Квята никогда не возьмут в «Ред Булл», и не мечтайте
Авто / Гран-при России 0

Чемпион Формулы-1 сезона 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что у россиянина Даниила Квята нет никаких шансов когда-либо вновь оказаться в составе «Ред Булл».

«Они никогда не возьмут Квята в “Ред Булл”. И не мечтайте, у них нет этого в планах. Его выгнали из команды, а потом взяли обратно — он должен быть доволен уже этим. “Ред Булл” хочет, чтобы Албон был быстр, потому что он из Таиланда — как и сам “Ред Булл”. Таков их план. Даже не думайте, что у Квята есть какой-то шанс поехать за “Ред Булл”, если, конечно, ничего не случится с кем-то из основных гонщиков или что-то в таком духе.

Они оставляют его на второй год в команде, которая считается молодёжной. Это уже хорошо для него, он должен быть счастлив, ведь мог бы смотреть гонки дома на диване, а так, он выступает в Формуле-1 и ему платят за это. Но в этом году он работает гораздо лучше, чем в прошлые годы, и едет довольно здорово», — заявил Вильнёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.

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