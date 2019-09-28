З. Браун объяснил подписание контракта с «Мерседесом»
Глава «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о подписании контракта с мотористами из «Мерседеса». По словам функционера, сотрудничество с немецким автогигантом станет логическим продолжением плана по возвращению британской команды в топ.
«Это соглашение — важный шаг в нашем долгосрочном плане возвращения к успеху в Формуле-1. „Мерседес“ — ориентир. Это касается как самой команды, так и их силовых установок, так что мы искали возможность договориться с ними к следующей главе нашего развития. Такой контракт свидетельствует об уверенности акционеров в нашем развитии, а также является важным сигналом для инвесторов, команды, партнёров и болельщиков — мы вернёмся в лидеры», — приводит слова Брауна пресс-служба «Макларена».
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