Ферстаппен: всё равно, кто будет моим напарником в 2020 году
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не имеет значения, кто станет его напарником по команде в следующем сезоне.
«Вопросы о напарнике в следующем году нужно задавать руководству „Ред Булл“. Мне всё равно, кто им станет. Албон хорош, мне нравится с ним работать, он очень расслаблен. Но это не сильно отличается от того, что было с Пьером. Гасли — очень приятный парень, и он отлично поработал в Сингапуре, так что он будет чувствовать себя получше. Алекс и я пилотируем в схожей манере, полагаю, это важно для команды», — приводит слова голландца GrandPX.news.
Напомним, в «Ред Булл» на следующий сезон рассматриваются два кандидата — Пьер Гасли и Александер Албон. Даниил Квят, по словам Хельмута Марко, выбыл из списка претендентов.
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