Леклер выиграл квалификацию Гран-при России, завоевав поул четвёртый раз подряд

На автодроме в Сочи завершилась квалификация Гран-при России Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Это уже четвёртый кряду поул монегаска. После летнего перерыва победы в квалификациях достаются лишь ему. Второе место у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» — Себастьян Феттель.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не принимал участия в сессии, ожидается, что на его болид будет установлен новый двигатель. Напарник россиянина Пьер Гасли стал одиннадцатым.



Формула-1. Гран-при России. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.31,628

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,402

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,425

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,682

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,004

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,594

7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,661

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,673

9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,889

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,033



Не вышли в третий сегмент:



11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,322

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,330

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,409

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,454

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,605



Не вышли во второй сегмент:



16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3,212

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,728

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,846

19. Александер Албон («Ред Булл») — +7,569

20. Даниил Квят («Торо Россо»).