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Леклер выиграл квалификацию Гран-при России, завоевав поул четвёртый раз подряд

Леклер выиграл квалификацию Гран-при России, завоевав поул четвёртый раз подряд
Авто / Гран-при России 0

На автодроме в Сочи завершилась квалификация Гран-при России Формулы-1. Её победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Это уже четвёртый кряду поул монегаска. После летнего перерыва победы в квалификациях достаются лишь ему. Второе место у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул ещё один пилот «Феррари» — Себастьян Феттель.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не принимал участия в сессии, ожидается, что на его болид будет установлен новый двигатель. Напарник россиянина Пьер Гасли стал одиннадцатым.

Формула-1. Гран-при России. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.31,628
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,402
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,425
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,682
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,004
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,594
7. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,661
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,673
9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,889
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,033

Не вышли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,322
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,330
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,409
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,454
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,605

Не вышли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3,212
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,728
18. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,846
19. Александер Албон («Ред Булл») — +7,569
20. Даниил Квят («Торо Россо»).

Формула-1 2019. Этап 16, Сочи, Россия
Гран-при России. Квалификация
28 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:31.628
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.402
3
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
+0.425
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