«Торо Россо» — о белом шлеме Квята: какая красота!
Пресс-служба команды Формулы-1 «Торо Россо» поделилась своим мнением насчёт специального дизайна шлема, который подготовил российский гонщик Даниил Квят к этапу на «Сочи Автодроме». Как ранее сообщалось, ФИА запретила Квяту использовать шлем с таким дизайном, посчитав, что это уже второе серьёзное изменение дизайна за сезон. Вместе с тем ряд других пилотов, включая Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена, ранее без проблем использовали целый ряд значительно различающихся дизайнов шлемов.
«Какая красота! Он блестяще смотрелся бы на трассе! Без сомнений, у Даниила Квята хороший вкус!» — гласит сообщение в твиттер-аккаунте итальянской команды.
Гонщики предлагали Квяту использовать необычный дизайн шлема, несмотря на запрет
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