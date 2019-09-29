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Ротенберг: Шварцман в Формуле-1? Всё будет зависеть от него

Ротенберг: Шварцман в Формуле-1? Всё будет зависеть от него
Авто / Гран-при России 0

Основатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг рассказал, как программа видит дальнейшее развитие карьеры чемпиона Формулы-3 Роберта Шварцмана.

«Программа, которую мы выстроили начиная с картинга, работает. Мы смотрим, как лучше развить пилота физически и психологически, куда направить. Считаю, Роберту не стоит перескакивать через ступеньки, нужно расти постепенно. Всё должно идти грамотно, чтобы не сломать человека. Формула-1? Всё будет зависеть от него. Мы видим, как парень растёт от гонки к гонке — в плане профессионализма, подхода, обгонов, работы с шинами. Мы все надеемся, что он себя проявит и в следующем году, а там посмотрим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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