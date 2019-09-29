Ротенберг — о будущем Петрова, Сироткина и Алёшина: будем думать

Основатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг ответил на вопрос, какое развитие карьеры ожидает известных российских гонщиков Виталия Петрова, Сергея Сироткина и Михаила Алёшина после того, как «СМП Рейсинг» отказалась от участия в сезоне-2019/20 чемпионата мира по гонкам на выносливость.



«Сейчас будем думать, это серьёзный вопрос. Как вы знаете, в 2020 году машины в чемпионате мира WEC будут меняться. В этом году не было никакого смысла ехать. Все наши пилоты привыкли достигать результатов, выглядеть сегодня лучше, чем вчера. Мы привыкли ехать на результат, и, если ты уже не можешь поехать выше, это очень сложно. Ребят сложно стимулировать, возникает апатия», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.