В Формуле-1 объяснили, почему запретили Квяту выступить в особом шлеме

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, почему Даниилу Квяту на домашнем для него Гран-при России запретили выступить в шлеме с особой раскраской.

В пятницу на традиционном брифинге пилотов речь шла о том, что Себастьян Феттель меняет оформление шлема чуть ли не в каждой гонке. Однако Маси отрицает, что Квята специально выбрали в качестве жертвы.

«Не думаю, что Квята выбрали специально. Нам задали вопрос, может ли новая версия оформления шлема считаться в целом похожей на основной вариант. Именно такая формулировка содержится в регламенте. Ответ был отрицательный. Команда «Торо Россо» поинтересовалась моим мнением, я его высказал в соответствии с действующими правилами», — приводит слова Маси F1News.

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