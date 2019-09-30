Штайнеру грозит наказание за то, что он назвал судей «тупыми идиотами»

Руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера могут наказать за его высказывания в ходе Гран-при России. Об этом сообщил гоночный директор ФИА Майкл Маси. Напомним, Штайнер, сообщая Кевину Магнуссену о его штрафе, назвал судей «тупыми идиотами».



«У федерации есть несколько вариантов судебных процедур на подобные случаи. Я слышал об этих комментариях по радио, но ещё не видел расшифровку. Нам стоит сохранять уважение. Если было сказано что-то лишнее, то мы можем рассмотреть это и после окончания Гран-при», — приводит слова Майкла Маси Autosport.



Напомним, после финиша Гран-при России Магнуссен выразил несогласие со штрафом в пять секунд, который выписали ему стюарды после того, как он выехал за пределы трассы во втором повороте. Из-за этого наказания финишировавший восьмым датчанин пропустил в итоговой классификации Ландо Норриса, но не Нико Хюлькенберга.