Штайнеру грозит наказание за то, что он назвал судей «тупыми идиотами»

Руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера могут наказать за его высказывания в ходе Гран-при России. Об этом сообщил гоночный директор ФИА Майкл Маси. Напомним, Штайнер, сообщая Кевину Магнуссену о его штрафе, назвал судей «тупыми идиотами».
«У федерации есть несколько вариантов судебных процедур на подобные случаи. Я слышал об этих комментариях по радио, но ещё не видел расшифровку. Нам стоит сохранять уважение. Если было сказано что-то лишнее, то мы можем рассмотреть это и после окончания Гран-при», — приводит слова Майкла Маси Autosport.
Напомним, после финиша Гран-при России Магнуссен выразил несогласие со штрафом в пять секунд, который выписали ему стюарды после того, как он выехал за пределы трассы во втором повороте. Из-за этого наказания финишировавший восьмым датчанин пропустил в итоговой классификации Ландо Норриса, но не Нико Хюлькенберга.
- 30 сентября 2019
-
18:02
-
17:50
-
16:15
-
15:14
-
14:01
-
13:50
-
13:19
-
12:07
-
11:48
-
11:36
-
10:53
-
10:45
-
10:16
-
09:42
-
09:02
-
00:59
-
00:53
- 29 сентября 2019
-
23:48
-
22:23
-
21:59
-
20:54
-
20:40
-
20:16
-
19:37
-
19:36
-
19:05
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:26
-
18:04
-
17:42
-
17:37
-
17:37
-
17:31