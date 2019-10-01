Марко уверен, что «Ред Булл» ещё может одержать пять побед в текущем сезоне

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о перспективах команды в текущем сезоне. Ранее Марко заявил, что «Ред Булл» по силам выиграть пять Гран-при в текущем сезоне.

«Я предсказывал, что мы выиграем пять гонок в этом сезоне. И я по-прежнему настроен позитивно, думая об этой цели», — цитирует Марко GP Blog со ссылкой на программу Talk im hangar 7.

Пока Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», одержал лишь две победы. Он стал победителем Гран-при Австрии и Венгрии.

Следующий этап Формулы-1 будет проходить в Японии. В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает третье место, набрав 311 очков. Лидирует «Мерседес» (571), второе место занимает «Феррари». В активе «Скудерии» — 409 баллов.