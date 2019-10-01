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Вильнёв: Албон провёл отвратительный уик-энд в России, ему повезло

Вильнёв: Албон провёл отвратительный уик-энд в России, ему повезло
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв, комментируя итоги Гран-при России, поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Александера Албона. По мнению Вильнёва, Албону сильно повезло, что он финишировал пятым. Албон начинал гонку с питлейн, но сумел в итоге занять высокое место. Также Вильнёв раскритиковал систему DRS.

«Этот уик-энд был отвратительным для Албона. Без сейфти-кар он бы не поднялся выше 14-го места. Ему очень повезло.

DRS не помогает гонкам. Длина машины не влияет при обгоне. Важна аэродинамика, именно она осложняет обгоны. Когда едешь позади кого-то, температура некоторых частей болида начинает сильно повышаться. В итоге приходится держаться на дистанции», — цитирует Вильнёва GPBlog.

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