Отец Шварцмана подчеркнул прогресс Роберта в последние полтора сезона

Отец чемпиона Формулы-3, гонщика «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберта Шварцмана Михаил поделился своим мнением насчёт прогресса сына в 2018-2019 годах. Россиянин заметно прибавил во второй половине сезона-2018 европейской Формулы-3, а в 2019-м выиграл первый чемпионат обновлённой Ф-3, сменившей GP3.
«Талант Роберта? Считаю, это идёт от бога. Он с полутора лет играл только в машинки. Даже когда ходить ещё не умел, уже интересовался машинками. Честно вам скажу, что и сейчас в жизни его в основном интересуют только автомобили, гонки. Это его образ жизни, не развлечение.
Он сейчас взрослеет. За последние полтора года, с середины прошлого сезона, он очень прогрессирует как пилот – именно головой. Если раньше я ещё что-то мог ему предсказать, то сейчас у меня уже не та квалификация. Он лучше меня знает, что делать, как делать. Поэтому я выступаю просто в роли папы», — заявил Шварцман-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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