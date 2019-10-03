Архитектор трасс Герман Тильке встал на защиту стационарных автодромов, отметив, что при строительстве трассы всегда существует множество ограничений.
«Мы никогда не начинаем трассу с чистого листа. Существует много ограничений, одними из которых являются стандарты безопасности, которые изменились и постоянно совершенствуются со смерти Айртона Сенны в Имоле. Но всегда это участок земли, который нам не принадлежит, и мы должны уважать культурные и исторические традиции. Кроме того, есть инвесторы, которые хотят получить не просто трассу, а многофункциональный комплекс.
Сейчас мы работаем над проектом в Ханое, надеемся, что будем готовы к 2020 году. У нас не так много времени, но мы к этому привыкли», — приводит слова Германа Тильке La Repubиlica.
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