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Тильке встал на защиту стационарных автодромов

Тильке встал на защиту стационарных автодромов
Авто / Формула-1 0

Архитектор трасс Герман Тильке встал на защиту стационарных автодромов, отметив, что при строительстве трассы всегда существует множество ограничений.

«Мы никогда не начинаем трассу с чистого листа. Существует много ограничений, одними из которых являются стандарты безопасности, которые изменились и постоянно совершенствуются со смерти Айртона Сенны в Имоле. Но всегда это участок земли, который нам не принадлежит, и мы должны уважать культурные и исторические традиции. Кроме того, есть инвесторы, которые хотят получить не просто трассу, а многофункциональный комплекс.

Сейчас мы работаем над проектом в Ханое, надеемся, что будем готовы к 2020 году. У нас не так много времени, но мы к этому привыкли», — приводит слова Германа Тильке La Repubиlica.

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