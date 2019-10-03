Квят признался, что матерится по-русски, но чаще по-итальянски

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», рассказал, что иногда использует нецензурные выражения, причём не только на итальянском языке, но и на русском. Квята, который в возрасте 12 лет переехал с родителями в Рим, спросили, матерится ли он на родном языке.

«Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню.

До 11-12 лет я жил в России. Когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне», — приводят слова Квята «Известия».

Даниил добавил, что в настоящее время редко общается на русском.

«В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский», — сказал он.

Квят опроверг предположения, что он может перейти в «Альфа Ромео»