Квят признался, что матерится по-русски, но чаще по-итальянски
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», рассказал, что иногда использует нецензурные выражения, причём не только на итальянском языке, но и на русском. Квята, который в возрасте 12 лет переехал с родителями в Рим, спросили, матерится ли он на родном языке.
«Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню.
До 11-12 лет я жил в России. Когда я что-то не понимал, мой первый тренер и инструкторы объясняли мне все вещи более доходчиво, на жаргоне», — приводят слова Квята «Известия».
Даниил добавил, что в настоящее время редко общается на русском.
«В основном только с родителями. По работе же в основном использую английский и итальянский», — сказал он.
Квят опроверг предположения, что он может перейти в «Альфа Ромео»
Ферстаппен: календарь Ф-1 из 22 гонок? Механикам уже можно разводиться с жёнами
- 3 октября 2019
-
12:52
-
12:45
-
12:21
-
11:28
-
11:20
-
10:58
-
10:10
-
09:05
-
00:43
- 2 октября 2019
-
23:57
-
22:54
-
22:08
-
20:57
-
19:43
-
18:48
-
16:27
-
15:32
-
15:24
-
14:21
-
13:19
-
12:03
-
11:14
-
10:00
-
09:06
-
01:05
- 1 октября 2019
-
23:45
-
23:04
-
21:44
-
20:34
-
19:42
-
18:52
-
18:33
-
18:07
-
17:47
-
16:30
Партнерский контент