Квят опроверг предположения, что он может перейти в «Альфа Ромео»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят опроверг предположения СМИ на тему его возможного перехода в «Альфа Ромео». В прессе писали, что Квят может перейти в «Альфа Ромео», поскольку этот коллектив является сателлитом «Феррари», команды, в которой Даниил работал на симуляторе Ф-1 в 2018 году.
«Ничего не знаю про ситуацию в «Альфа Ромео» и сконцентрирован только на своей команде», — приводят слова Квята «Известия».
В «Ред Булл» ещё не определились, кто станет напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2020. Считается, что на это место претендуют Александер Албон и Пьер Гасли, а вот Квяту придётся остаться в «Торо Россо».
За пять этапов до окончания сезона Квят, на счету которого 33 очка, занимает 12-е место в личном зачёте.
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