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Компания из Монако захотела привести команду в Ф-1. Один из пилотов — Верляйн

Компания из Монако захотела привести команду в Ф-1. Один из пилотов — Верляйн
Авто / Формула-1 0

Компания из Монако под названием Monaco Increase Management (далее MIM) выразила желание привести в Формулу-1 испанскую команду «Кампос», известную по выступлениям в молодёжных чемпионатах, сообщает Motorsport Week.

В сообщении MIM сказано, что представители компании встречались с боссами Ф-1 Чейзом Кэри и Россом Брауном, в результате чего стало ясно, что появление команды из Испании заполнит нишу, образовавшуся в результате ухода Фернандо Алонсо.

MIM, основанная в 2018 году, поддерживает нескольких гонщиков, в том числе Паскаля Верляйна, уже выступавшего в Формуле-1, и Алекса Палоу, выступавшего в GP3, а затем в Формуле-2.

Также в сообщении компании сказано, что в июле были наняты инженеры для работы над проектом в Ф-1.

В компании намерены прийти в Формулу-1 уже в 2021-м, несмотря на то что ранее Браун, спортивный директор Ф-1, утверждал, что новые команды могут появиться в чемпионате не раньше сезона-2022, то есть не в первый год действия нового регламента.

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