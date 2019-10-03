Ферстаппен уверен, что был бы быстрее Хэмилтона и Леклера на одинаковой технике

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что он был бы на две десятые быстрее Льюиса Хэмилтон и Шарля Леклера на одинаковой технике.



«Если я окажусь в одной машине с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, то буду на две десятые быстрее. Я так чувствую. Когда я увидел онборд круга Леклера, с которым он взял поул в Сингапуре, я подумал, что там есть пара мест, которые можно было пройти быстрее. Я не хочу казаться высокомерным, но как пилот, вы всегда должны думать, что вы можете быстрее.



Думаю, известный факт, что я несколько раз выступал лучше уровня машины в этом году. Люди часто думают, что «Ред Булл» не так уж и плох, что эта команда находится на одном уровне с остальными. Но мы немного больше отстаём, чем кажется. До Сингапура я думал, что мы можем побороться за титул в следующем году. Теперь я так не считаю», — приводит слова Макса Ферстаппена De Telegraaf.