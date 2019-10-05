На Ралли Марокко россияне предупредили главного конкурента о проблемах с машиной

Польский гонщик Арон Домжала одержал победу на первом спецучастке Ралли Марокко в категории Т3. Российский экипаж Фёдора Воробьёва и Кирилла Шубина из команды Zavidovo Racing Team показал седьмой результат в своем классе. Его основной соперник по Кубку мира Рейналдо Варела занял восьмое место. Перед стартом Воробьёв предупредил стартовавшего перед ним соперника, что у того что-то вытекает из автомобиля, что говорило о технической проблеме.



«Мы стартовали за Варелой и увидели буквально на старте, что у него из машины течёт какая-то жидкость, мы не поняли какая. Мы подъехали и встали параллельно с ним, показали. Его штурман вышел и посмотрел. Они перед нами стартанули и сразу остановились, чтобы устранить проблему», — рассказал Кирилл Шубин.



Фёдор Воробьёв со своей стороны прокомментировал ход дня: «Первые пять километров после старта были прямые участки с неприятными подворотами, и мы поехали достаточно аккуратно. Потом, после 20-го километра, начались серпантины с очень резкими поворотами. Опасность была в том, что промоины были как раз в поворотах со стороны обрыва. Как раз в такую промоину где-то на 30-м километре нырнула машина Дениса Кротова. Мы стартовали третьими и уже на старте обогнали Варелу, у них были неполадки с машиной. Перед нами остался только Хосе Луис Пенья, но и его мы догнали в итоге. Правда, на серпантинах было очень пыльно и мы осторожничали.



Большую часть спецучастка мы никого не видели, а где-то за 20 километров до финиша нас обогнал поляк Арон Домжала. Также, когда пробили колесо, нас обгонял Сергей Карякин, но потом мы видели его на трассе: у него были проблемы с подвеской. Трасса очень коварная, очень много камней, местами напоминает триал. Песка пока нет, будем готовить машину и устранять проблему с мощностью. Надеемся, что завтра поедем нормально. Мы рвёмся в бой, соперники достойные, быстрые и опытные, но у нас тоже опыт есть и мы будем бороться до конца».