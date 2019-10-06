Мюллер выиграл вторую гонку DTM на «Хоккенхаймринге», Баттон — 16-й

На автодроме «Хоккенхаймринг», Германия, завершилась вторая гонка заключительного этапа серии DTM. Победу в ней одержал гонщик команды Abt Audi Нико Мюллер. Второе место досталось Майку Роккенфеллеру. Тройку лучших замкнул Рене Раст.
В этом этапе DTM участвовали представители японской серии Super GT, включая Дженсона Баттона. Во второй гонке британец финишировал 16-м.
DTM. Вторая гонка. «Хоккенхаймринг»
1. Нико Мюллер (Abt Audi) — 27 кругов
2. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +3,8
3. Рене Раст (Rosberg Audi) — +8,4
4. Тимо Глок (RMR BMW) — +11,8
5. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +13,0
6. Джоэль Эрикссон (BMW M4 Turbo DTM) — +16,2
7. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +22,1
8. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +36,9
9. Бруно Спенглер (RMG BMW) — +51,3
10. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +55,8
...
16. Дженсон Баттон (Honda NSX) — +1:55,2.
- 6 октября 2019
-
16:56
-
16:35
-
15:37
-
14:12
-
12:56
-
11:26
-
10:54
-
10:46
-
09:31
-
01:09
- 5 октября 2019
-
23:46
-
23:42
-
22:24
-
20:56
-
19:56
-
18:44
-
17:53
-
16:52
-
15:38
-
14:56
-
14:53
-
13:56
-
12:31
-
11:02
-
10:30
-
09:48
-
01:22
-
00:16
- 4 октября 2019
-
23:13
-
22:01
-
21:00
-
19:43
-
18:54
-
18:08
-
17:15