Мюллер выиграл вторую гонку DTM на «Хоккенхаймринге», Баттон — 16-й

На автодроме «Хоккенхаймринг», Германия, завершилась вторая гонка заключительного этапа серии DTM. Победу в ней одержал гонщик команды Abt Audi Нико Мюллер. Второе место досталось Майку Роккенфеллеру. Тройку лучших замкнул Рене Раст.



В этом этапе DTM участвовали представители японской серии Super GT, включая Дженсона Баттона. Во второй гонке британец финишировал 16-м.



DTM. Вторая гонка. «Хоккенхаймринг»



1. Нико Мюллер (Abt Audi) — 27 кругов

2. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +3,8

3. Рене Раст (Rosberg Audi) — +8,4

4. Тимо Глок (RMR BMW) — +11,8

5. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +13,0

6. Джоэль Эрикссон (BMW M4 Turbo DTM) — +16,2

7. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +22,1

8. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +36,9

9. Бруно Спенглер (RMG BMW) — +51,3

10. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +55,8

...

16. Дженсон Баттон (Honda NSX) — +1:55,2.



