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Мюллер выиграл вторую гонку DTM на «Хоккенхаймринге», Баттон — 16-й

Мюллер выиграл вторую гонку DTM на «Хоккенхаймринге», Баттон — 16-й
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

На автодроме «Хоккенхаймринг», Германия, завершилась вторая гонка заключительного этапа серии DTM. Победу в ней одержал гонщик команды Abt Audi Нико Мюллер. Второе место досталось Майку Роккенфеллеру. Тройку лучших замкнул Рене Раст.

В этом этапе DTM участвовали представители японской серии Super GT, включая Дженсона Баттона. Во второй гонке британец финишировал 16-м.

DTM. Вторая гонка. «Хоккенхаймринг»

1. Нико Мюллер (Abt Audi) — 27 кругов
2. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — +3,8
3. Рене Раст (Rosberg Audi) — +8,4
4. Тимо Глок (RMR BMW) — +11,8
5. Джейми Грин (Rosberg Audi) — +13,0
6. Джоэль Эрикссон (BMW M4 Turbo DTM) — +16,2
7. Робин Фряйнс (Abt Audi) — +22,1
8. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — +36,9
9. Бруно Спенглер (RMG BMW) — +51,3
10. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — +55,8
...
16. Дженсон Баттон (Honda NSX) — +1:55,2.

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