Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко: выиграть титул с Ферстаппеном в следующем сезоне — обязанность «Ред Булл»

Марко: выиграть титул с Ферстаппеном в следующем сезоне — обязанность «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко полагает, что для команды является обязанностью выиграть титул с Максом Ферстаппеном в следующем году.

«Это будет последний сезон, когда мы сможем сделать Макса Ферстаппена самым молодым чемпионом мира. Мы должны собрать всё воедино на следующий год. Победа заложена в нашей ДНК. Завоевать титул с Ферстаппеном в следующем сезоне — наша обязанность.

Думаю, что мы будем гораздо лучше подготовлены с точки зрения шасси, чем в нынешнем сезоне. Основываясь на прогрессе, которого добивается от гонки к гонке «Хонда», думаю, что мы сможем стабильно быть на уровне «Мерседеса» и «Феррари» в следующем году с точки зрения мощности силовой установки», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019