Марко: выиграть титул с Ферстаппеном в следующем сезоне — обязанность «Ред Булл»
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко полагает, что для команды является обязанностью выиграть титул с Максом Ферстаппеном в следующем году.
«Это будет последний сезон, когда мы сможем сделать Макса Ферстаппена самым молодым чемпионом мира. Мы должны собрать всё воедино на следующий год. Победа заложена в нашей ДНК. Завоевать титул с Ферстаппеном в следующем сезоне — наша обязанность.
Думаю, что мы будем гораздо лучше подготовлены с точки зрения шасси, чем в нынешнем сезоне. Основываясь на прогрессе, которого добивается от гонки к гонке «Хонда», думаю, что мы сможем стабильно быть на уровне «Мерседеса» и «Феррари» в следующем году с точки зрения мощности силовой установки», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.
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