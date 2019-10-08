В «Хаасе» объяснили, почему решили сотрудничать со странным главой Rich Energy

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал расторжение контракта с генеральным спонсором — Rich Energy — в ходе сезона-2019.
«Конечно, мы потеряли деньги, но, к счастью, нас спонсирует Haas Automation. Да, нужно будет на чём-то сэкономить деньги, найти способ компенсировать потери, но нельзя говорить, что теперь нам придётся выживать. Эта ситуация не окажет огромного влияния на наш сезон-2020.
Боялись ли мы начинать сотрудничество с таким человеком, как Уильям Стори? «Бояться» — неверное слово. Всегда есть вероятность возникновения проблем, но мы получили часть денег заранее. Мы осознавали риск. Но если ты не рискуешь, то у тебя никогда не будет возможностей», — сказал Гюнтер Штайнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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