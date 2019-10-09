После смерти босса команды Формулы-Е коллектив возглавили его сыновья

Братья Грегори и Оливье Дрио возглавили команду Формулы-Е Nissan e.dams, после того как их отец Жан-Поль Дрио скончался в августе после продолжительной болезни.
В «Ниссане» готовятся к шестому сезону Формулы-Е. В октябре состоятся тесты в Валенсии, а первый этап сезона пройдёт в Саудовской Аравии 22-23 ноября.
«Межсезонье вышло очень напряжённым. Мы с Оливье вступаем в шестой сезон с тяжёлым сердцем, поскольку основателя команды и нашего отца Жан-Поля больше нет с нами. Но вся команда готова продолжить сражаться с прежним боевым духом», — приводит слова Грегори Дрио пресс-служба команды.
В сезоне-2018/19 «Ниссан» занял четвёртое место в командном зачёте, уступив лучшему коллективу DS Techeetah 32 очка. Гонщик «Ниссана» швейцарец Себастьян Буэми, известный по выступлениям в Формуле-1, стал вторым по итогам сезона, а его напарник Оливер Роуленд занял 10-е место в личном зачёте.
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