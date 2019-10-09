Источник: «Мерседес» платит Вольфу € 8 млн в год

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заработал € 8 млн за 2018 год, утверждает издание Osterreich.
По информации издания, в 2018 году «Мерседес» потратил на содержание команды Формулы-1, в том числе на зарплаты сотрудникам, € 350 млн, а доходы составили € 380 млн, что позволило получить чистую прибыль в € 30 млн.
Также сообщается, что Ники Лауда, бывший неисполнительный директор «Мерседеса», ушедший из жизни в мае 2019 года, также зарабатывал € 8 млн в год.
В 2014 году в Формулу-1 вернулись турбомоторы, и с тех пор «Мерседес» доминирует в чемпионате. С того времени команда завоевала пять Кубков конструкторов из пяти, а её гонщики завоевали пять титулов в личном зачёте: четыре победы на счету Льюиса Хэмилтона и одна — у Нико Росберга.
За пять этапов до конца сезона-2019 Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас занимают первые два места в личном зачёте. В Кубке конструкторов отрыв «Мерседеса» от «Феррари» составляет 162 очка.
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