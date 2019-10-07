Хэмилтон пообещал всё время осложнять жизнь соперникам «Мерседеса»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты команды в последних гонках. После летнего перерыва три гонки из четырёх выиграли представители «Феррари», и лишь на Гран-при России Хэмилтону удалось прервать победную серию команды из Маранелло.

«Мы не слишком впечатляюще выступили в последних гонках. Но и нельзя сказать, что мы выглядели ужасно. Мы почти всегда боремся за победу.

Даже если какие-то из предстоящих этапов сложатся для нас не так, как нам хотелось бы, это не изменит моего мнения в отношении того, чего мы можем достичь. Я знаю, что мы собираемся продолжать осложнять жизнь всем соперникам в этом году, в следующем и, возможно, в дальнейшем», — приводит слова Хэмилтона GPToday.

За пять этапов до окончания сезона отрыв Хэмилтона, лидирующего в общем зачёте, от Валттери Боттаса, его напарника и ближайшего преследователя, составляет 73 очка.